Назарбаев поставил ферму бывшего депутата в пример аграриям

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привел хозяйство "Байсерке", возглавляемое бывшим депутатом Темирханом Досмухамбетовым, как пример внедрения научных инноваций и развития аграрного сектора, передает Tengrinews.kz. Об этом глава государства сказал в ходе сессии общего собрания НАН РК в честь 70-летия академии в ГАТОБ имени Абая.

"Я небольшой пример хочу привести. Здесь есть хозяйство "Байсерке". Возглавляет его Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов. Там работают академики Сагитов, Измухамбетов, Камбулин и из НИИ земледелия и растениеводства академик Иванов Николай Петрович, Садыкулов, Рахимбаев. Они там своими руками, внедряя собственные знания, чудо сотворяют. Пшеница - 50 центнеров с гектара. Мы когда 13 получаем радуемся, что это наш успех", - сказал глава государства.

Он отметил, что и 25 центнеров с гектара было бы хорошей цифрой в среднем по Казахстану. "Семена, как вам известно, дают 30 процентов. Минеральные удобрения еще 20. Уход, подготовка земли. Все это выполняется. Представьте, хотя бы, не 50, ладно, до 25 поднять урожайность по всему Казахстану. Мы бы горы продовольственной пшеницы создали. И по другим всем вопросам и по животноводству они помогают, особенно фитосанитария, которая необходима для экспорта наших продуктов. Импортозамещение большое очень. Мы подсчитали, что государственный заказ, который дается, составляет 12,6 триллиона тенге. Куда это уходит?", - сказал президент. Глава государства подчеркнул, что это является значительной возможностью для развития импортозамещения.

Напомним, ранее экс-мажилисмен, а ныне руководитель агропромышленного холдинга "Байсерке-Агро" Темирхан Досмухамбетов, рассказывал, как он отказался от всего и начал выращивать самые лучшие овощи. Он отметил, что сегодня многие казахстанские сельхозпроизводители имеют по 500-600 тысяч гектаров земли и ничего не делают. Фермер считает, что комиссии стоит подумать, как правильно распределять землю. В то же время он подчеркивал, что без науки в земельном вопросе не обойтись.