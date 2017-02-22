В Туркменистане в 5 раз увеличили штраф за курение в общественных местах

- Туркменистан, общество
- 13:22, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в пять раз увеличился размер штрафа за курение в общественных местах. Об этом сообщает р туркменская служба радио Свобода «Азатлык» в Ашхабаде, со ссылкой на сотрудников полиции и местные жители.
По сообщению, с 20 февраля штраф за курение в общественных местах увеличился почти в пять раз и составил 300 манатов ($85). Ранее размер штрафа составлял 60-75 манатов ($17-21).
Сообщается, что некоторые жители об увеличении размера штрафа узнали, только после того, как сами столкнулись с наказанием за нарушение.
«Узнать об этом можно, только после того, как сам нарушив запрет, попадешь в полицейский участок. Но, даже тогда, текст запрета в письменном виде не предъявляют. Полицейский говорит, вот, ты обязан заплатить штраф в размере 300 манатов ($8,5)», - рассказал 37-летний житель Ашхабада Ресул (в целях безопасности имя изменено).
Власти Туркменистана и государственные СМИ страны не информируют население об увеличении размера штрафа за курение в общественных местах.
Также столичные жители отмечают, что в Ашхабаде, указатели, обозначающие места общественного пользования и запрещенные для курения, есть не везде.
«В людных местах, например, в международном аэропорту, в парках и вблизи учебных заведений и ресторанов парков имеются указатели с предупреждением о запрете курения. Но даже там наказание и его размер, не уточняется», - отмечает Ресул.
По словам корреспондентов «Азатлык», в условиях отсутствия конкретных критериев, определяющих, понятие мест общественного пользования, запрещенных для курения, создает возможность для сотрудников полиции «по своему усмотрению» выявлять нарушителей и определять места, запрещенные для курения.
В Туркменистане запрет на курение в общественных местах вступил в силу в 2000 году. Кроме президентского указа «О запрете курения в общественных местах и учреждениях всех форм собственности, а также на улицах страны», в стране запрещена реклама табака, также правилами дорожного движения запрещено курение за рулем.
Сигареты не продаются
Мера по ужесточению наказания за курение в общественных местах совпала с очередным запретом на официальную продажу сигарет в столице Туркменистана.
По сообщениям «Азатлык» в Ашхабаде в государственных магазинах, официально имеющих право осуществлять продажу табака, продажа сигарет была остановлена утром 11 февраля, накануне выборов президента Туркменистана.
«Людей, стоящих в очередях за сигаретами, с утра начали разгонять и в течение дня не давали собираться», - сообщил источник, отметив, что местное население связывает очередной запрет с президентскими выборами ожидает возобновления продажи сигарет после инаугурации президента.
Напомним, в Туркменистане импорт и реализация сигарет осуществляется под государственным контролем. Официальное разрешение на продажу табака имеют только государственные магазины.
Существует и нелегальный оборот табачной продукции, «на черном рынке» цены на сигареты в несколько раз превышают установленные государством.
С середины 2016 года продажа табака в стране неоднократно полностью прекращалась, возобновление продажи сопровождалось многолюдными очередями и введением новых правил, ограничивающих возможности населения в приобретении сигарет. В частности, был введен запрет на продажу сигарет женщинам.
Запретительные меры привели к распространению нелегального выращивания табака, а также использования махорки, изготовленной из низкокачественного табака с добавлением различного растительного сырья, нередко вредного для здоровья.
|кто есть кто
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
|Токтогулов Кылычбек
первый заместитель Генерального прокурора КР