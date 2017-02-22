В Оренбурге задержали милиционера из Узбекистана, который удерживал и истязал невиновного

- Узбекистан, происшествия
- 15:01, 22 февраля 2017
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Оренбургская прокуратура подготовила документы для экстрадиции бывшего сотрудника правоохранительных органов Узбекистана. В 2013 году его объявили в международный розыск за совершение нескольких преступлений. В октябре 2016 года злоумышленника задержали в Оренбурге.
По информации разыскивающей стороны обвиняемый, будучи старшим оперуполномоченным отдела милиции, в феврале 2013 года незаконно задержал гражданина Республики Узбекистан и доставил в отдел милиции, обвинив в краже скота у сельского жителя. Страж порядка, не имея достаточных оснований, в течение нескольких суток без пищи удерживал задержанного в помещениях отдела милиции.
Помимо этого, на задержанного оказывалось физическое и психическое воздействие, применялись истязание, пытки. Мужчина не выдержал жестокого обращения и покончил жизнь самоубийством.
Как сообщают в областной прокуратуре Оренбурга, в настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче обвиняемого инициатору розыска для привлечения к уголовной ответственности.
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР