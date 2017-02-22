В Оренбурге задержали милиционера из Узбекистана, который удерживал и истязал невиновного

Из Оренбурга на родину экстрадируют бывшего сотрудника милиции из Узбекистана. Страж порядка три года находился в международном розыске за незаконное лишение свободы соплеменника. От истязаний пленник, которого полицейский обвинил в краже скота, покончил с собой, сообщает orenburg.monavista.ru.

Оренбургская прокуратура подготовила документы для экстрадиции бывшего сотрудника правоохранительных органов Узбекистана. В 2013 году его объявили в международный розыск за совершение нескольких преступлений. В октябре 2016 года злоумышленника задержали в Оренбурге.

По информации разыскивающей стороны обвиняемый, будучи старшим оперуполномоченным отдела милиции, в феврале 2013 года незаконно задержал гражданина Республики Узбекистан и доставил в отдел милиции, обвинив в краже скота у сельского жителя. Страж порядка, не имея достаточных оснований, в течение нескольких суток без пищи удерживал задержанного в помещениях отдела милиции.

Помимо этого, на задержанного оказывалось физическое и психическое воздействие, применялись истязание, пытки. Мужчина не выдержал жестокого обращения и покончил жизнь самоубийством.

Как сообщают в областной прокуратуре Оренбурга, в настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о выдаче обвиняемого инициатору розыска для привлечения к уголовной ответственности.