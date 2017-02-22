Китай поможет Монголии преодолеть экономический кризис

CA-NEWS (MNG) - Китай расширил свою поддержку Монголии для преодоления экономических трудностей, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим монгольским коллегой Цэнд Мөнх-Оргилом в Пекине, сообщает портал Gogo.

«Китай поддерживает помощь международных финансовых институтов Монголии, и будет рассматривать вопрос о расширении экспорта полезных ископаемых, сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства из Монголии в Китай», - сказал Ван И.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов, передает.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.

Напомним, после того как состоялся визит Далай-ламы в Улан-Батор, КНР отменил назначенные переговоры с руководством Монголии. Переговоры были отменены, несмотря на официальное заявление правительства Монголии о том, что визит Далай-ламы был проведён монастырем Гандантэгчилэн, а не руководством страны, и имел «чисто религиозный характер».

В ходе встречи Ван И заявил, что отношения между двумя странами готовы к новому старту.

Министр иностранных дел Монголии, заявил, что его страна остается верной политике одного Китая и Тибет является частью Китая. Кроме того, Монголия высоко ценит помощь Китая в решении экономических проблем, сказал он.