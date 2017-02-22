В Ташкенте появятся восемь малых промзон
- Узбекистан, экономика
- 15:16, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Хокимиятом (администрацией) Ташкента разработан проект постановления президента «Об организации малых промышленных зон в городе Ташкенте», сообщается на форуме Торгово-промышленной палаты Узбекистана, сообщает "Норма".
Согласно проекту, под создание малых промышленных зон планируется выделить территории и объекты, расположенные в 8 районах столицы: Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском, Алмазарском, Мирабадском, Чиланзарском, Юнусабадском, Бектемирском и Учтепинском.
Указанные производственные площади и земельные участки будут предоставлены субъектам предпринимательства в долгосрочную аренду сроком на 10 лет, с автоматическим продлением на аналогичный срок при условии обеспечения устойчивых темпов роста, выполнения условий соглашений о реализации проектов, своевременной уплаты всех налогов и платежей.Кроме того, будет создан Гарантийный фонд малых промышленных зон г. Ташкента. В его функции будет входить обеспечение по кредитам коммерческих банков, в части не покрытой залогом , при условии обеспечения уровня локализации производимой продукции не менее 60% и экспорта не менее 10% от общего объема производимой продукции.
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