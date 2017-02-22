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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Алматинской области отказался выделить землю инветору из Китая
CA-NEWS (KZ) - Аким Алматинской области Амандык Баталов прокомментировал один из обсуждаемых вопросов о поправках в 26-ю статью Конституции, сообщает Tengrinews.kz. В ходе отчетной встречи с населением аким области заявил, что отдавать землю иностранцам в приграничной зоне недопустимо.

"Когда меня только назначили на должность, ко мне в кабинет привели инвестора-миллиардера из Китая. Он хотел заняться земледелием в приграничной зоне. В полупустынный участок он готов был протянуть коммуникации за свои средства и создать "оазис" в пустыне. Но разве можно отдавать землю в такой стратегической местности? Ни один сантиметр земли мы не отдадим и не продадим иностранцам. Земельный вопрос находится на постоянном мониторинге", - сказал Амандык Баталов.

Как отметил аким области, сегодня в области имеется более восьми миллионов гектаров земли сельхозназначения. Для дальнейшего расширения площади посевов приоритетных культур и повышения эффективности использования земель сельхозназначения в рамках нового Послания Главы государства в области ведутся работы по восстановлению каналов для подачи воды. Через Исламский банк развития на строительство и реконструкцию оросительных сетей будет привлечено 33,7 миллиарда тенге, уже открыто финансирование на 19 миллиардов тенге.

"В результате дополнительно вовлечем в оборот 126 тысяч гектаров орошаемых земель", - подытожил аким Алматинской области Амандык Баталов.

Напомним,президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в мае 2016 объявил мораторий на ряд норм Земельного кодекса, которые должны были вступить в силу 1 июля.

Мораторий был введен после митингов, прошедших в ряде регионов Казахстана. Участники акции протеста выступали против поправок в Земельный кодекс, увеличивающих максимальный срок аренды сельхозземель иностранцами с 10 до 25 лет.

По поручению главы государства для обсуждения с общественностью спорных поправок была создана комиссия по земельной реформе, куда вошли 75 человек — члены правительства, общественные деятели, депутаты парламента, главы крестьянских хозяйств и ассоциаций в сфере агропромышленного комплекса.



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