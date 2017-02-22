Сиделку из Узбекистана приговорили к 3 годам тюрьмы за издевательства над советским ученым (видео)

- Уроженка Узбекистана Месимба Аджелялова приговорена к 3 годам тюремного заключения за издевательства над советским ученым Михаилом Брувером, сообщило РенТВ.

Об издевательствах над пенсионером стало известно после того, как его родственники, заметив ухудшившееся состояние здоровья Брувера, установили в доме камеры скрытого наблюдения.

Сиделка, которая предоставила родственникам ученого рекомендательные письма и заявила, что имеет медицинское образование, просила судью о снисхождении. Отметим, что все бумаги Аджеляловой оказались фальшивкой.

Михаил Брувер является лауреатом Государственной премии. В последние годы пенсионер страдает от серьезного недуга. Ему поставлен диагноз "болезнь Альцгеймера", он перенес операцию на мозге.