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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане лицам до 20 лет запрещается посещение развлекательных центров в ночное время суток
CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана просит родителей запретить детям и юношам до 20 лет посещать развлекательные центры в ночное время суток, сообщает Авеста.

Как сообщается, в ночное время суток детям и юношам до 20 лет запрещено посещать рестораны, интернет-кафе, букмекерские заведения.

Данный запрет вводится в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».

Как показывают проверки в настоящее время, часть несовершеннолетних детей в ночное время посещают данные учреждения (каждую ночь насчитываются только до 100 человек на территории г. Душанбе).

Дети, которые остаются без внимания родителей, совершают негативные поступки.

В случае невыполнения требований настоящего закона к ответственности будут привлекаться родители, отмечается в сообщении.

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