В Таджикистане лицам до 20 лет запрещается посещение развлекательных центров в ночное время суток
- Таджикистан, общество
- 15:50, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана просит родителей запретить детям и юношам до 20 лет посещать развлекательные центры в ночное время суток, сообщает Авеста.
Как сообщается, в ночное время суток детям и юношам до 20 лет запрещено посещать рестораны, интернет-кафе, букмекерские заведения.
Данный запрет вводится в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».
Как показывают проверки в настоящее время, часть несовершеннолетних детей в ночное время посещают данные учреждения (каждую ночь насчитываются только до 100 человек на территории г. Душанбе).
Дети, которые остаются без внимания родителей, совершают негативные поступки.
В случае невыполнения требований настоящего закона к ответственности будут привлекаться родители, отмечается в сообщении.
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