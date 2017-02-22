Премьер Канады: Мы продолжим принимать беженцев из США

CA-NEWS (CA) - Канада продолжит принимать ищущих убежища из числа тех, кто нелегально пересекает ее границу со стороны США, однако предпримет меры для обеспечения безопасности своих граждан, сказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

По данным агентства, число стремящихся получить убежище путем пересечения отдаленных и неохраняемых участков канадской границы выросло в последние недели на фоне страхов преследования незаконных иммигрантов в рамках политики президента США Дональда Трампа и ставших популярными в Сети фото канадских полицейских, приветственно улыбающихся бегущим из Америки.

Оппозиционная Консервативная партия хочет, чтобы левоцентристское правительство Трюдо остановило приток беженцев из Штатов и апеллирует к угрозам безопасности и дефициту ресурсов для того, чтобы управиться с возросшим числом прибывающих.

Трюдо подчеркнул приверженность политике открытости. "Одна из причин, почему Канада остается открытой страной, заключается в том, что канадцы доверяют своей иммиграционной системе, целостности государственных границ и той помощи, которую мы оказываем людям, ищущим безопасной жизни", - сказал премьер парламенту во вторник.

"Мы продолжим поддерживать баланс между устойчивостью системы и приемом людей, которым нужна помощь".

Министр по делам иммиграции Ахмед Хуссен тоже сказал, что Канада будет по-прежнему придерживаться условий соглашения с США о "безопасной третьей стране", согласно которому приезжих, просящих убежища на канадских погранпунктах пропуска, разворачивают обратно в Штаты. Адвокаты беженцев доказывают, что это условие побуждает их подзащитных пересекать границу нелегально, в других местах, подвергая риску жизнь лютой зимой, поскольку в таком случае они могут просить убежища сразу после ареста канадскими полицейскими.

Amnesty International и другие правозащитные группы добиваются от правительства Канады, чтобы оно вышло из действующего соглашения, и настаивают, что США более не могут считаться безопасной для беженцев страной.

Канадская полиция сообщила в понедельник, что усилила присутствие на границе в районе провинции Квебек и что пограничные власти создали временный приют для мигрантов, ожидающих рассмотрения их просьб о наделении статусом беженца.

Количество обратившихся с подобным запросом на участке канадо-американской границы в Квебеке более чем удвоилось с 2015 по 2016 годы и в январе достигло 452 человек по сравнению со 137-ю в январе прошлого года. Это обнаружило недостаток ресурсов государственного аппарата в прериях Манитобы и в Квебеке, сообщило Пограничное агентство Канады. Оно отметило, что такси высаживают беженцев в нескольких метрах от канадской границы, которую затем пересекают пассажиры.

Придерживающиеся правых установок оппозиционные политики-консерваторы призвали правительство Канады перепоручить нелегальных мигрантов властям США, но министр Хуссен сказал, что Оттава будет придерживаться действующего соглашения, а равно и помогать ищущим защиты, даже если те проникают в страну незаконно.