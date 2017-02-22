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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бывший президент Украины Янукович заявил, что не просил Путина ввести войска в 2014 году
CA-NEWS (CA) - Бывший президент Украины Виктор Янукович не обращался к России с просьбой ввести войска в республику. Об этом он заявил в интервью группе журналистов по случаю трехлетия событий на Украине.

"Я не просил вводить войска на Украину. Это не так", - цитирует его слова ТАСС.

Янукович добавил, что никакого письма президенту России Владимиру Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - добавил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Он пояснил, что главной целью при этом было "остановить банды нелегалов (незаконных вооруженных формирований - ред), которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе". "Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", - заключил Янукович.

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