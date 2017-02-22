В индийских штатах ввели запрет на роскошные свадьбы: со стороны невесты не больше 500 гостей, со стороны жениха - 400

CA-NEWS (CA) - С апреля в индийском штате Джамму и Кашмир вводится запрет на проведение роскошных свадеб: родители невесты не могут приглашать более 500 гостей, а число приглашенных со стороны жениха не должно превышать 400 человек, передает Би-би-си.

Кроме того, на свадебном банкете может быть подано не более семи основных блюд, чтобы "гарантировать отсутствие растраты продуктов".

Один из членов регионального парламента также предложил распространить этот запрет на всю территорию Индии.

Распоряжение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на шум от свадебных торжеств и огромное количество отходов. Аналогичный запрет местные власти уже вводили в 1984 году, однако после серии массовых протестов он был отменен.

Самые роскошные свадьбы последних лет

- В 2004 году на свадебную церемонию Ваниши Миттал, дочери индийского миллиардера Лашкми Миттала, было потрачено $74 млн. По данным Forbes, 1000 гостей были отправлены во Францию за счет семьи новобрачных, а сама церемония началась в Версале.

- Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году, по некоторым данным, обошлась в 30 млн фунтов (около 116 млн фунтов по современному курсу — $144 млн.). Церемония бракосочетания их сына, принца Уильяма, стоила уже на порядок дешевле - около 20 млн фунтов ($24,8 млн.), по данным Daily Mail.

- В марте прошлого года в Москве отпраздновали свадьбу Саид Гуцериев - сын миллиардера Михаила Гуцериева - и Хадижа Ужахова. Как сообщала MailOnline, только свадебное платье невесты стоило $1,2 млн. В числе развлекавших гостей артистов были Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас.