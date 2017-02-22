Турция приобретет скаковых лошадей к Олимпиаде-2020

- Федерация конного спорта Турции готовится к командным соревнованиям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает "Анадолу".

Федерация уже разработала и представила на рассмотрение Министерства молодежи и спорта Турции программу, в соответствии с которой будут закуплены восемь скаковых лошадей.

Как сообщил агентству глава Федерации конного спорта Турции Бюлент Бора, 85 процентов успеха в конном спорте зависит от скаковой лошади.

«В нашей стране есть наездники, которые смогут достойно представить Турцию на соревнованиях международного уровня, но существует дефицит скаковых лошадей. Стоимость одной скаковой лошади для участия в Олимпиаде начинается от миллиона евро», - отметил Бора.