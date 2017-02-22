Турция приобретет скаковых лошадей к Олимпиаде-2020
- Азия и мир, спорт
- 16:28, 22 февраля 2017
- Просмотров: 377
CA-NEWS (CA) - Федерация конного спорта Турции готовится к командным соревнованиям летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает "Анадолу".
Федерация уже разработала и представила на рассмотрение Министерства молодежи и спорта Турции программу, в соответствии с которой будут закуплены восемь скаковых лошадей.
Как сообщил агентству глава Федерации конного спорта Турции Бюлент Бора, 85 процентов успеха в конном спорте зависит от скаковой лошади.
«В нашей стране есть наездники, которые смогут достойно представить Турцию на соревнованиях международного уровня, но существует дефицит скаковых лошадей. Стоимость одной скаковой лошади для участия в Олимпиаде начинается от миллиона евро», - отметил Бора.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР