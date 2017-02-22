В Ташкенте милиционеры задержали рецидивиста при попытке изнасиловать девушку

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники Алмазарского РУВД Ташкента предотвратили изнасилование, сообщает издание 1news.uz.

В одно из дежурств сотрудники правоохранительных органов услышали голос женщины, который доносился из стоящей на обочине дороги автомашины марки «Матиз». Сотрудники правоохранительных органов увидели, что на заднем сиденье автомашины мужчина пытается изнасиловать девушку. Несмотря на сопротивление девушки, мужчина не прекращал свои грязные домогательства. Один из милиционеров открыл дверь, в это время насильник ударил его ножом и ранил в ладонь левой руки, оперативник свернул насильнику руку и обезвредил его.

Злоумышленник был доставлен в Управление внутренних дел района. Преступником оказался мужчина 1988 года рождения. Он насильно посадил в машину девушку, которая возвращалась с работы, а затем остановил автомобиль на обочине и пытался ее изнасиловать, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Кроме того, он оказался ранее судим за хулиганство, был освобожден по акту амнистии и управлял автомашиной «Матиз» без доверенности. В отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.