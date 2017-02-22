В Узбекистане после 18 лет тюрьмы освободили политзаключённого Мухаммада Бекжана

- Узбекистан, общество
- 16:42, 22 февраля 2017
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- Обновлено: 16:50, 22 февраля 2017
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане после 18-летнего заключения на свободу вышел Мухаммад Бекжан. 63-летний редактор оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан, являющийся младшим братом оппозиционера Мухаммада Салиха, который находился в заключении с 1999 года, был выпущен на свободу 22 февраля. Об этом «Озодлику» сообщили его родные.
В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии его срок был продлен еще на 4 года и 8 месяцев. После окончания этого срока Мухаммад Бекжан был выпущен из колонии в Зарафшане.
Политический заключенный Мухаммад Бекжан был выпущен на свободу во второй половине дня 22 февраля из колонии в Зарафшане.
При выходе из колонии его встретили старшие братья Камил и Джуманазар Бекжаны.
Спустя полчаса после освобождения из тюрьмы в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Мухаммад Бекжан сообщил, что находится в хорошем настроении и вместе с братьями едет в дом своих родственников в Хорезме.В марте 1999 года в Киеве узбекские спецслужбы похитили Мухаммада Бекжана и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.
В суде Мухаммад Бекжан полностью опроверг предъявленные ему обвинения и заявил, что в ходе следствия к нему применялись пытки.
В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. Этот срок должен был закончиться в феврале 2017 года.
Напомним, что 29 октября 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встречался с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном. Как стало известно «Озодлику», во время этой встречи был обсужден вопрос об освобождении из тюрем узбекских политзаключенных.
Спустя три недели после встречи Шавката Мирзияева с Томасом Шэнноном, 24 ноября 2016 года из заключения был освобожден политзаключенный Самандар Куканов, который провел за решеткой 23 года и 5 месяцев. Кроме того, узбекские власти освободили из заключения правозащитника из Бухары Бобомурода Раззакова.
Тогда посольство США в Узбекистане обнародовало заявление, в котором говорилось, что Соединенные Штаты Америки приветствуют освобождение после 24 лет тюремного заключения бывшего члена парламента Узбекистана и предпринимателя Самандара Куканова.
Между тем, в тюрьмах Узбекистана остаются еще десятки независимых журналистов и правозащитников, оказавшиеся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР