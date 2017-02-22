В Узбекистане после 18 лет тюрьмы освободили политзаключённого Мухаммада Бекжана

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане после 18-летнего заключения на свободу вышел Мухаммад Бекжан. 63-летний редактор оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан, являющийся младшим братом оппозиционера Мухаммада Салиха, который находился в заключении с 1999 года, был выпущен на свободу 22 февраля. Об этом «Озодлику» сообщили его родные.

В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии его срок был продлен еще на 4 года и 8 месяцев. После окончания этого срока Мухаммад Бекжан был выпущен из колонии в Зарафшане.

Политический заключенный Мухаммад Бекжан был выпущен на свободу во второй половине дня 22 февраля из колонии в Зарафшане.

При выходе из колонии его встретили старшие братья Камил и Джуманазар Бекжаны.

Спустя полчаса после освобождения из тюрьмы в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Мухаммад Бекжан сообщил, что находится в хорошем настроении и вместе с братьями едет в дом своих родственников в Хорезме.

В марте 1999 года в Киеве узбекские спецслужбы похитили Мухаммада Бекжана и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

В суде Мухаммад Бекжан полностью опроверг предъявленные ему обвинения и заявил, что в ходе следствия к нему применялись пытки.

В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. Этот срок должен был закончиться в феврале 2017 года.

Напомним, что 29 октября 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встречался с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном. Как стало известно «Озодлику», во время этой встречи был обсужден вопрос об освобождении из тюрем узбекских политзаключенных.

​Спустя три недели после встречи Шавката Мирзияева с Томасом Шэнноном, 24 ноября 2016 года из заключения был освобожден политзаключенный Самандар Куканов, который провел за решеткой 23 года и 5 месяцев. Кроме того, узбекские власти освободили из заключения правозащитника из Бухары Бобомурода Раззакова.

Тогда посольство США в Узбекистане обнародовало заявление, в котором говорилось, что Соединенные Штаты Америки приветствуют освобождение после 24 лет тюремного заключения бывшего члена парламента Узбекистана и предпринимателя Самандара Куканова.

Между тем, в тюрьмах Узбекистана остаются еще десятки независимых журналистов и правозащитников, оказавшиеся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.