РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане набирает популярность видеоролик «Без агашки ты букашка»
CA-NEWS (KZ) - В Youtube появился юмористический видеоролик, в шуточной форме рассказывающий о таком явлении, как "агашка".

Одним из авторов идеи ролика стал шоумен Фима Иванов, сообщает Tengrinews.kz.

"Идея родилась спонтанно. Решили записать добрый клип, посвященный нашим агашкам. Все знают такое явление в нашем обществе, как "решить вопрос по-казахски", или "позвонить агашке". Это такая правда, которая присуща нашему обществу, и иногда, конечно, это доходит до абсурда. Но мы никого не хотим задеть или злобно высмеять. У нас добрый юмор. К этому по-доброму нужно относиться. Также в ролике отражена тема попрошаек в наших городах. Мы решили с юмористической стороны показать и это", - рассказал собеседник.

Авторы ролика решили использовать песню коллективов Open Kids и Quest Pistols Show "Круче всех". Отмечается, что проект является некоммерческим и будет размещаться только в Интернете.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×