В Казахстане набирает популярность видеоролик «Без агашки ты букашка»

- В Youtube появился юмористический видеоролик, в шуточной форме рассказывающий о таком явлении, как "агашка".

Одним из авторов идеи ролика стал шоумен Фима Иванов, сообщает Tengrinews.kz.

"Идея родилась спонтанно. Решили записать добрый клип, посвященный нашим агашкам. Все знают такое явление в нашем обществе, как "решить вопрос по-казахски", или "позвонить агашке". Это такая правда, которая присуща нашему обществу, и иногда, конечно, это доходит до абсурда. Но мы никого не хотим задеть или злобно высмеять. У нас добрый юмор. К этому по-доброму нужно относиться. Также в ролике отражена тема попрошаек в наших городах. Мы решили с юмористической стороны показать и это", - рассказал собеседник.

Авторы ролика решили использовать песню коллективов Open Kids и Quest Pistols Show "Круче всех". Отмечается, что проект является некоммерческим и будет размещаться только в Интернете.



