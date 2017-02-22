В Узбекистане гостелевидение подготовило фильм об андижанских событиях 2005 года (видео)

- В Узбекистане по государственным каналам показали документальный фильм о событиях, происшедших 12-13 мая 2005 года в Андижане.

Фильм называется «Олтин водийни титратган тун» («Ночь, потрясшая Золотую долину»). На кадрах запечатлены действия террористов, приезд на место события первого президента Узбекистана Ислама Каримов, приведены подробности, связанные с предотвращением государственного переворота в республике.

В основу документального фильма лег отчет Генеральной прокуратуры перед комиссией Олий Мажлиса Узбекистана о ходе расследования Андижанских событий. 7 сентября 2005 года он был опубликован в республиканской прессе.

Напомним, что 12-13 мая 2005 года в городе Андижане прошли кровавые события, повлекшие человеческие жертвы.

Как отмечается в фильме, это был "террористический акт", в ходе которого "террористы напали на патрульно-постовую службу, убили 4 милиционеров и захватили большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов". Позднее они захватили здание тюрьмы и выпустили 23 осуждённых "акромистов".

В ходе антитеррористических мероприятий ликвидировано 94 террориста, ранено 76. В ходе терактов преступники захватили в заложники всего 70 человек, из них 15 были жестоко убиты ими. Из похищенных 334 единиц огнестрельного оружия возвращено 255 единиц, в том числе 180 автоматов, 59 пистолетов, 11 винтовок, 4 пулемета и 1 гранатомет.

Помимо этого, обнаружено и изъято 16 единиц огнестрельного оружия, завезенного террористами из Кыргызстана, в том числе 7 автоматов Калашникова и 2 снайперские винтовки со стертыми номерами, а также полуавтоматическая винтовка АR-15 производства США, передает Podrobno.uz.

По официальным данным, всего в результате андижанских событий погибли 187 человек, из них 60 гражданских лиц, в том числе 2 несовершеннолетних и 1 женщина. Убиты 31 сотрудник правоохранительных органов и военнослужащие.

Общество прав человека Узбекистана «Эзгулик» приводит статистику в 230 человек. Существуют независимые подсчёты международных правозащитников, которые называли цифру в 800 погибших.