РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Малайзийские следователи подозревают северокорейского дипломата в причастности к убийству брата лидера КНДР

CA-NEWS (CA) - Малайзийские следователи подозревают северокорейского дипломата в причастности к убийству Ким Чон Нама, брата лидера КНДР. Как сообщает Би-би-си, еще один новый подозреваемый в деле - сотрудник северокорейской авиакомпании.

"Мы написали послу [КНДР в Малайзии] с тем, чтобы он позволил нам их обоих допросить. Мы надеемся, что корейское посольство будет сотрудничать и даст разрешение быстро. В ином случае мы будем вызывать их к себе", - заявил в среду глава национальной полиции страны Халид Абу Бакар.

Брат северокорейского лидера скончался на прошлой неделе, вскоре после того как в аэропорту Коала-Лумпура ему набросили на голову платок, пропитанный ядовитым веществом.

На кадрах камер наблюдения, показанных японским телеканалом Fuji TV, можно увидеть, как к человеку, напоминающему Ким Чон Нама, подходит женщина. В это время вторая, одетая в светлую кофту с надписью "LOL", подбегает к нему сзади и набрасывает платок.

Двух женщин с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу.

Изначально следствие считало, что они могли стать жертвами жестокого розыгрыша, однако сейчас, заявил Бакар, нет никаких сомнений в том, что исполнительница убийства знала, что делала.

"Вы же видели видео, правда? Женщина побежала к туалету, держа руки перед собой. Она знала, что на руках что-то ядовитое, что их нужно срочно помыть", - сказал полицейский.

В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию. Исходя из последнего заявления следователей, количество подозреваемых увеличилось до девяти.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×