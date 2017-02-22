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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Нацбанке Казахстана объяснили, почему подешевел доллар

CA-NEWS (KZ) - В Национальном Банке РК объяснили укрепление тенге, передает  Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

"Последние два месяца мы видим достаточно устойчивый тренд на укрепление тенге. Тенге сегодня, по-моему, достиг пика. Сегодня мы пробили уровень 317, то есть сейчас уровень достигал даже 316,9 тенге. С чем это связано? Прежде всего это связано с высокими ценами на нефть. Также это связано с позитивной динамикой российского рубля. Что мы наблюдаем последнее время по тенге? Сразу оговорюсь, что Нацбанк по итогам последних пяти месяцев не вмешивается в курсообразование.

Однако устойчивый тренд укрепления сохраняется. Понятно, что этот тренд немного сбивается временным фактором. У нас сейчас началась налоговая неделя, когда экспортеры платят выплаты. Сейчас мы видим, что многие банки продают нефтедоллары, грубо говоря, чтобы экспортеры могли заплатить налоги. Этот фактор только усиливает укрепление тенге", - объяснила директор департамента монетарных операций Национального Банка РК Алия Молдабекова.

Также Молдабекова заявила, что в ближайшее время, скорее всего, увеличатся поступления в Национальный фонд.

"Также комфортный диапазон цен на нефть говорит, что, скорее всего, поступления в Национальный фонд будут выше. Мы вчера разговаривали с коллегами из Министерства финансов. Пока прогноз, который висит на сайте, он составляет 1,2 триллиона тенге как поступления в Национальный фонд, но, скорее всего, цифра будет пересмотрена в сторону увеличения. Пока предварительный прогноз по крайней мере 1,5 триллиона тенге. Это тоже очень позитивный фактор", - добавила она.

Курс нацвалюты по итогам вечерних торгов на KASE сегодня, 22 февраля значительно укрепился - сразу до 313,45 тенге за доллар. Утренние торги закончились на отметке 314,82 тенге, а вчерашние утренние торги - 317,69 тенге.

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