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  22 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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27-28 февраля Владимир Путин посетит Таджикистан
CA-NEWS (TJ) - 27-28 февраля состоится официальный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД РТ.

Также внешнеполитическое ведомство сообщает о визите российской делегации во главе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Евгением Громыко.

По данным МИД визит замминистра сельского хозяйства России проходит 20-22 февраля. Другие подробности визитов не сообщаются.

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