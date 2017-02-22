27-28 февраля Владимир Путин посетит Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 18:00, 22 февраля 2017
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CA-NEWS (TJ) - 27-28 февраля состоится официальный визит президента России Владимира Путина в Таджикистан, сообщает пресс-служба МИД РТ.
Также внешнеполитическое ведомство сообщает о визите российской делегации во главе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Евгением Громыко.
По данным МИД визит замминистра сельского хозяйства России проходит 20-22 февраля. Другие подробности визитов не сообщаются.
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