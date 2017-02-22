Назарбаев и Путин проведут встречу в Алматы 27 февраля

"27 февраля в городе Алматы состоится встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств Казахстана и России обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые темы международной повестки дня. Лидеры затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.
В этот же день Владимир Путин по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетит с официальным визитом Душанбе. 28 февраля президент России посетит с официальным визитом Бишкек по приглашению главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
/
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР