Назарбаев и Путин проведут встречу в Алматы 27 февраля

- 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Российской Федерации Владимир Путин проведут встречу в Алматы 27 февраля, сообщает пресс-служба Акорды.

"27 февраля в городе Алматы состоится встреча Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ожидается, что в ходе переговоров будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств Казахстана и России обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в энергетике и космосе, а также ключевые темы международной повестки дня. Лидеры затронут некоторые аспекты дальнейшего продвижения евразийской интеграции.

В этот же день Владимир Путин по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона посетит с официальным визитом Душанбе. 28 февраля президент России посетит с официальным визитом Бишкек по приглашению главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

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