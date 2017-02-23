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  23 февраля 2017
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В Узбекистане 94 человека получили гражданство

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистана очередная группа лиц получила гражданство республики. Об этом говорится в указе, подписанном накануне, 22 февраля, президентом Шавкатом Мирзиёевым "О приеме в гражданство Республики Узбекистан" и опубликованным официальными СМИ.

Согласно указу, гражданство Узбекистана независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений получили 94 коренных жителей, оказавшихся "по различным объективным и другим жизненным обстоятельствам за пределами страны к моменту вступления в силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», а также уроженцы других стран, которые, искренне признавая Узбекистан своей Родиной, вносят достойный вклад в его развитие и процветание".

Напомним, что это вторая группа лиц, получившая гражданство страны, впервые за 25 лет независимости Узбекистана. В декабре 2016 года в гражданство Узбекистана указом президента Ш.Мирзиёва были приняты 179 человек.

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