В Турции женщинам-офицерам разрешили носить хиджабы
- Азия и мир, общество
- 9:17, 23 февраля 2017
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- Обновлено: 11:04, 23 февраля 2017
CA-NEWS (CA) - Минобороны Турции разрешило женщинам-офицерам носить традиционные мусульманские платки, сообщает издание Hurriyet Daily News.
В соответствии с новыми распоряжениями военного ведомства, женщины смогут носить платки, не закрывающие лица, — хиджабы. Новые правила касаются как офицеров регулярной армии, так и курсантов. Для головных уборов было введено лишь два обязательных условия — они должны совпадать по цвету с формой и не иметь узоров.
Отмена запрета на ношение мусульманских головных уборов - часть политической платформы правящей партии "Справедливость и развитие", соучредителем которой выступил президент Реджеп Эрдоган.
В 2010 году в Турции был отменен запрет на платки в университетах, в 2013-м - в госучреждениях, в 2014-м - в средних школах.
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