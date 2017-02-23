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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции женщинам-офицерам разрешили носить хиджабы
CA-NEWS (CA) - Минобороны Турции разрешило женщинам-офицерам носить традиционные мусульманские платки, сообщает издание Hurriyet Daily News.

В соответствии с новыми распоряжениями военного ведомства, женщины смогут носить платки, не закрывающие лица, — хиджабы. Новые правила касаются как офицеров регулярной армии, так и курсантов. Для головных уборов было введено лишь два обязательных условия — они должны совпадать по цвету с формой и не иметь узоров.

Отмена запрета на ношение мусульманских головных уборов - часть политической платформы правящей партии "Справедливость и развитие", соучредителем которой выступил президент Реджеп Эрдоган.

В 2010 году в Турции был отменен запрет на платки в университетах, в 2013-м - в госучреждениях, в 2014-м - в средних школах.

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