В России созданы информационные войска

CA-NEWS (CA) - В России созданы войска информационных операций, сообщил министр обороны Сергей Шойгу рамках «Правительственного часа».

«За это время созданы войска информационных операций, что гораздо эффективнее и сильнее (…) того управления, которое называлось контрпропагандой», - цитирует его слова РИА Новости.

Министр добавил, что «пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной».

Шойгу также рассказал, с помощью каких новых сил и средств будет обеспечиваться безопасность России, прежде всего на стратегических направлениях.

Министр напомнил, что впервые по периметру границы России создано сплошное радиолокационное поле для защиты от ядерного удара, речь идет о системе предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полета баллистических ракет.

Будет усилена российская военная мощь и на границах России. «Рассчитываем в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе. Продолжается активная работа по защите Курил, там у нас в этом году также должна разместиться дивизия», - сказал Шойгу.