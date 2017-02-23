Россия вернет Казахстану землю, арендованную под военный полигон

CA-NEWS (KZ) - Россия спустя 22 года аренды вернет в собственность Казахстана земли военного полигона Эмба в Актюбинской области - более 300 тысяч гектаров. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Мажилиса, передает телеканал "Астана".

Как отмечается, срок соглашения об аренде испытательного полигона истек 1 января 2017 года.

По словам заместителя министра обороны, для передачи полигона Казахстану будет создана специальная комиссия. При этом он отметил, что Казахстан не имеет претензий к российской стороне по исполнению обязательств.

"Вывод полигона из-под аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона, возвращаемые земли могут быть использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки и добычи полезных ископаемых. Результатом такого использования будут поступления доходов в республиканский бюджет из новых источников. Участки полигона могут быть использованы под строительство социально-значимых инфраструктурных проектов на территории Актюбинской области", - заявил Талгат Мухтаров.

Замминистра пояснил, что ранее российская сторона уже передала Казахстану все движимое и недвижимое имущество, которое находилось на полигоне, в том числе 15 зданий из жилищно-казарменного фонда.

Российско-казахстанский протокол о прекращении действия договоров об условиях использования и аренды полигона Эмба в конце октября 2016 года подписал министр обороны России Сергей Шойгу. После одобрения законопроекта Мажилисом, документ направляется в Сенат парламента Казахстана, а затем на подпись Главе государства.

Полигон Эмба был основан 7 мая 1960 года в 10 километрах от одноименной станции. На полигоне проводились испытания зенитно-ракетных комплексов ("С-300", "Бук", "Тунгуска"), средств ПВО, оперативно-тактических ракет, а также войсковые учения с применением новых образцов вооружений данных типов. Общая площадь полигона 791 тысяч гектаров.