Узбекистан и Казахстан договорились о скидках на перевозку товаров по железной дороге

- Узбекистан, экономика
- 9:32, 23 февраля 2017
- Просмотров: 302
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан договорились о взаимных скидках на перевозку товаров по железной дороге. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".
22 февраля текущего года в Ташкенте в рамках предстоящего 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел переговоры с руководителями АО «Узбекистон темир йуллари».
Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.
На встрече рассмотрены вопросы проведения гибкой тарифной политики для роста грузопотоков, в том числе транзитных.
Достигнуты договоренности о предоставлении скидок на тарифы по экспортным перевозкам казахстанского зерна и муки, грузов в казахстанских рефрижераторных 45-футовых контейнерах, транзитным перевозкам через территорию Казахстана узбекской плодоовощной и других видов сельхозпродукции, говорится в распространенном сообщении.
В 2016 году отмечена положительная динамика роста перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Узбекистаном. Объем перевозок составил 19 млн тонн.
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР