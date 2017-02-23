Узбекистан и Казахстан договорились о скидках на перевозку товаров по железной дороге

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан договорились о взаимных скидках на перевозку товаров по железной дороге. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги".

22 февраля текущего года в Ташкенте в рамках предстоящего 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Узбекистаном президент АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев провел переговоры с руководителями АО «Узбекистон темир йуллари».

Обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.

На встрече рассмотрены вопросы проведения гибкой тарифной политики для роста грузопотоков, в том числе транзитных.

Достигнуты договоренности о предоставлении скидок на тарифы по экспортным перевозкам казахстанского зерна и муки, грузов в казахстанских рефрижераторных 45-футовых контейнерах, транзитным перевозкам через территорию Казахстана узбекской плодоовощной и других видов сельхозпродукции, говорится в распространенном сообщении.

В 2016 году отмечена положительная динамика роста перевозок грузов железнодорожным транспортом между Казахстаном и Узбекистаном. Объем перевозок составил 19 млн тонн.