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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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NASA объявило об обнаружении семи похожих на Землю планет (видео)

CA-NEWS (CA) - Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявило, что обнаружило в 40 световых годах от Солнечной системы семь новых планет, по своим размерам похожих на Землю.

NASA провело экстренную пресс-конференцию по поводу открытия вне Солнечной системы, анонсированную два дня назад. На ней астрофизики сообщили об открытии семи похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг ультра-холодной красной карликовой звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.

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Все они сопоставимы по размеру с Землей и пригодны для нахождения воды в жидком виде. А три планеты вращаются вокруг TRAPPIST-1 в так называемой обитаемой зоне и теоретически могут поддерживать жизнь.

Планетная система красного карлика TRAPPIST-1 была обнаружена при помощи наземных и космических телескопов. Она расположена в 40 световых годах от Земли (235 триллионов миль). Планеты назвали TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h (по мере удаления от звезды).

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«Планеты все близки друг к другу и очень близки к звезде, что очень похоже на луны вокруг Юпитера. Тем не менее звезда настолько мала и настолько холодна, что на планетах может быть вода в жидком виде и, возможно, жизнь», - пояснил участник пресс-конференции в вашингтонской штаб-квартире НАСА, астроном из Льежского университета Мишель Гийон.

«А если лететь к ним на реактивном самолете, то путешествие к ним займет 40 млн лет», - заметила Николь Льюис из Института исследования космоса в Балтиморе.

До настоящего времени ученым было известно уже несколько десятков планет, считающихся «двойниками Земли». Так называют гипотетические экзопланеты земного типа, которые находятся в пределах обитаемой зоны звезды и могут быть пригодны для жизни.

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В то же время никаких доказательств наличия жизни на этих планетах ученым получить не удалось.

Новое открытие описано в статье, опубликованной в журнале Nature. Соавтор исследования Амори Трио из Кембриджского университета сказал Би-би-си, что если бы на самой удаленной от звезды TRAPPIST-1 планете была атмосфера, которая эффективно сохраняет тепло - больше похожая на атмосферу Венеры, чем на земную - она могла бы быть пригодной для жизни. «Было бы жаль, если бы Земля представляла собой единственный шаблон обитаемой планеты во Вселенной», - заметил он.

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