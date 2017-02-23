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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Постпред Казахстана при ООН выступил на церемонии прощания с Виталием Чуркиным
CA-NEWS (KZ) - В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным, сообщает РИА Новости. Церемония прощания с Виталием Чуркиным прошла в постоянном представительстве России при ООН.

Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек. Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом Виталия Чуркина будет отправлен в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, генсек ООН Антониу Гутерреш, постоянный представитель Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред США Никки Хейли и другие.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал смерть Чуркина невосполнимой утратой для всего глобального дипломатического мира.

"Уход из жизни Виталия Ивановича, с которым проработал плечом к плечу три последних года в стенах ООН, воспринимаю как личную трагедию. (...) Прощай, красивый человек, добрый друг, надежный соратник, высокий профессионал! Мы запомним навсегда твой светлый образ. (...) Покойся с миром, дорогой Виталий. С глубоким прискорбием, Кайрат Абдрахманов", - написал глава ведомства на официальной странице МИД РК в Twitter.

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