Прокуратура Стамбула требует пожизненные сроки для 1000 путчистов

- Азия и мир, общество
- 10:01, 23 февраля 2017
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Обвиняемым номер один является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Его и членов его организации ФЕТО считают в Анкаре главными виновными по делу о перевороте. Среди этих лиц шесть генералов и офицеры ВС Турции. Количество требуемых приговоров обосновано тем, что обвиняемые совершили ряд преступлений, за которые УК республики наказывает пожизненными сроками.
В частности, речь идет о попытке препятствования работе парламента, свержения правительства и конституционного строя, преднамеренных убийствах, планировании похищений и незаконном лишении свободы других лиц, захвате государственной собственности, терроризме и других преступлениях. Прокуратура требует для Гюлена и еще 10 фигурантов по 92 пожизненных срока и от 56 до 174 лет тюрьмы за совершенные преступления. Для еще трех обвиняемых - по 47 пожизненных. Другие подследственные могут отправиться в тюрьму на срок от 7,5 лет до 17 пожизненных по совокупности совершенных ими преступлений.
Обвинительное заключение передано в суд на рассмотрение. У суда есть 15 дней на принятие решения относительно заключения и начала слушаний.
В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группой мятежников была совершена попытка военного переворота, основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек получили ранения. После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО и Фетхуллаху Гюлену.
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР