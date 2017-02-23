Прокуратура Стамбула требует пожизненные сроки для 1000 путчистов

- Генпрокуратура Стамбула в среду подготовила обвинительное заключение для 24 основных участников попытки путча 15 июля 2016 года. Как сообщил телеканал Habertürk, всего обвинение требует вынести 959 пожизненных приговоров.

Обвиняемым номер один является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Его и членов его организации ФЕТО считают в Анкаре главными виновными по делу о перевороте. Среди этих лиц шесть генералов и офицеры ВС Турции. Количество требуемых приговоров обосновано тем, что обвиняемые совершили ряд преступлений, за которые УК республики наказывает пожизненными сроками.

В частности, речь идет о попытке препятствования работе парламента, свержения правительства и конституционного строя, преднамеренных убийствах, планировании похищений и незаконном лишении свободы других лиц, захвате государственной собственности, терроризме и других преступлениях. Прокуратура требует для Гюлена и еще 10 фигурантов по 92 пожизненных срока и от 56 до 174 лет тюрьмы за совершенные преступления. Для еще трех обвиняемых - по 47 пожизненных. Другие подследственные могут отправиться в тюрьму на срок от 7,5 лет до 17 пожизненных по совокупности совершенных ими преступлений.

Обвинительное заключение передано в суд на рассмотрение. У суда есть 15 дней на принятие решения относительно заключения и начала слушаний.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группой мятежников была совершена попытка военного переворота, основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч человек получили ранения. После этого правительство начало масштабные чистки госаппарата и других структур от лиц, оказывавших поддержку ФЕТО и Фетхуллаху Гюлену.