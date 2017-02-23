В Ташкенте обсудили вопросы предстоящего заседания Совета министров иностранных дел СНГ

- В МИД Узбекистана пошла встреча с первым заместителем Председателя Исполкома – Исполнительного секретаря СНГ, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Виктором Гуминским.

Стороны обсудили практические вопросы подготовки к предстоящему в апреле текущего года очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития взаимодействия в рамках Содружества, графика проведения в Узбекистане других мероприятий отраслевых органов СНГ.

В этот же день состоялась встреча делегации Исполкома СНГ с представителями МИД, других министерств и ведомств Узбекистана, в ходе которой рассмотрены вопросы подготовки указанного выше заседания СМИД Содружества.