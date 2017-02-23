В Ташкенте обсудили вопросы предстоящего заседания Совета министров иностранных дел СНГ

- Узбекистан, политика
- 10:03, 23 февраля 2017
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22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с первым заместителем председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Виктором Гуминским.
Стороны обсудили практические вопросы подготовки к предстоящему в апреле текущего года очередному заседанию Совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте.
На встрече также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития взаимодействия в рамках Содружества, графика проведения в Узбекистане других мероприятий отраслевых органов СНГ.
В этот же день состоялась встреча делегации Исполкома СНГ с представителями МИД, других министерств и ведомств Узбекистана, в ходе которой рассмотрены вопросы подготовки указанного выше заседания СМИД Содружества.
|кто есть кто
|Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
|Джумакадыров Темир Курмангазиевич
секретарь Совета безопасности КР
|Кудайбердиева Гульмира Каримовна
министр образования и науки КР