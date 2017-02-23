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  23 февраля 2017
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Вилла бывшего президента СССР Михаила Горбачева в Баварии выставлена на продажу за 7 млн евро (фото)

CA-NEWS (CA) - Бывший президент СССР Михаил Горбачев продает виллу Hubertus-Schlössl в Баварии, собщают российские сми со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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По данным издания, 10 лет назад семья Горбачевых приобрела земельный участок и дом в районе озера Тегернзее, который и планируется продать за несколько миллионов евро. Как сообщил газете мэр города Оберах, расположенного неподалеку от виллы, господин Горбачев последний раз посетил дом три года назад, хотя раньше местные жители часто встречали политика на улицах и в ресторанах.

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Как уточняет газета Tegernseerstimme, в здании 1908 года постройки 17 комнат, и в 2006 году его приобрела единственная дочь Михаила Горбачева Ирина Вирганская. Общая площадь виллы составляет 2,6 тыс. кв. м, ее стоимость оценивается в €7 млн.

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