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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Таджикистана в 2016 году перевели из России на родину $1,9 млрд

CA-NEWS (TJ) - Граждане Таджикистана в 2016 году перевели из России на родину почти 2 миллиарда долларов, заявил журналистам помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что в России на сегодняшний день работают свыше 870 тысяч таджикских граждан.

«Сумма их денежных переводов на родину в 2016 году составляла $1,9 млрд. Это соответствует трети ВВП республики», - цитирует его слова РИА Новости.

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