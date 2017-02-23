Граждане Таджикистана в 2016 году перевели из России на родину $1,9 млрд

CA-NEWS (TJ) - Граждане Таджикистана в 2016 году перевели из России на родину почти 2 миллиарда долларов, заявил журналистам помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что в России на сегодняшний день работают свыше 870 тысяч таджикских граждан.

«Сумма их денежных переводов на родину в 2016 году составляла $1,9 млрд. Это соответствует трети ВВП республики», - цитирует его слова РИА Новости.