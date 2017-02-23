Россия предоставит Монголии кредит в размере $1,5 млрд

- Россия и Монголия ведут переговоры о предоставлении монгольской стороне кредита в размере $1,5 млрд., сообщает ТАСС.

"Мы обсудили получение кредита на сумму $1,5 млрд, который Монголия рассчитывает использовать для развития энергетических проектов", - заявил глава МИД Монголии Цэндийн Мунх-Оргил, подводя итоги своей поездки в Россию.

Министр также поблагодарил Россию и Китай за содействие по включению Монголии в программу кредитования Международного валютного фонда (МВФ). "Россия и Китай выразили свою поддержку Монголии в МВФ, Азиатском банке развития (АБР) и Всемирном банке", - заявил он и напомнил, что в рамках новой программы МВФ Монголия получит кредиты на сумму $5,5 млрд в виде финансовой поддержки и помощи.

Помимо этого министр отметил, что "ведется работа над несколькими соглашениями, включая договоренность о железнодорожных транзитных перевозках". "Мы также согласовали концепцию общего соглашения в сфере энергетики и сотрудничества при разрешении вопросов регионального и приграничного сотрудничества", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Цэндийн Мунх-Оргил отметил, что стороны также договорились исследовать возможные негативные последствия для озера Байкал в случае начала строительства ГЭС "Шурен" и "Орхон".

Глава МИД Монголии посетил РФ с рабочим визитом с 13 по 14 февраля. Поездка министра в Россию стала первой после формирования нового правительства этой страны по итогам парламентских выборов в июне 2016 года.

Ранее, Монголия заключила соглашение с МВФ и другими кредиторами о предоставлении ей пакета финансовой помощи в размере $5,5 млрд.

Помимо этого Народный банк Китая готов расширить возможности заимствования Монголией новых средств в объеме $2,19 млрд, а МВФ предложит стране займы на срок до трех лет в объеме $440 млн.

Пакет финансовой стабилизации, который согласились предоставить стране Всемирный банк, Азиатский банк развития и двусторонние партнеры, в том числе Япония и Южная Корея, предоставит Улан-Батору около $3 млрд на обслуживание суверенного долга.

Экономика Монголии быстро росла в 2011-2013 годы благодаря притоку иностранных инвесторов, вкладывавших огромные средства в разработку минеральных ресурсов, передает.

Однако в 2016 году в стране разразился экономический кризис в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов. Монголии угрожал дефолт в связи с ее неспособностью выплатить в марте $580 млн в счет погашения суверенного долга.