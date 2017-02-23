Власти Синьцзяна дадут $14,5 млн за информацию о терактах

- Азия и мир, происшествия
- 10:51, 23 февраля 2017
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CA-NEWS (CA) - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на западе Китая объявили о выделении 100 млн. юаней ($14,5 млн.), которые должны быть выплачены за информацию о террористах и их пособниках, действующих в регионе, сообщает Reuters.
Максимальный размер разовой выплаты - 5 млн. юаней (почти $727 тыс.), такое вознаграждение полагается за данные о будущих терактах в местах с большим скоплением народа. За информацию за связях экстремистов, пропаганде джихада или организации нелегального пересечения границы полагается от 2-3 млн. юаней (более $290-436 тыс.).
Деньги будут выплачиваться даже за сообщения о женщинах, закрывающих лицо, и носящих длинные бороды мужчинах - эти сведения были оценены в 2 тыс. юаней ($290). Всем информаторам гарантируется полная анонимность.
Ранее, власти Синьцзяня провели маштабный парад, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов.
Мероприятие состоялось в городе Хотан на юге региона, где 15 февраля неизвестные с ножами убили 8 человек.
По данным издания, в параде приняли участие тысячи вооруженных полицейских и бойцов добровольческих проправительственных отрядов. Как объяснили власти СУАР, мероприятие призвано «показать силу и запугать» сепаратистов.
«При помощи неусыпной бдительности и постоянного нажима на террористов мы загнали их в угол, и теперь они в отчаянии бьются без надежды на спасение», - описал ситуацию зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь.
Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.
|кто есть кто
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