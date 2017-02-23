Власти Синьцзяна дадут $14,5 млн за информацию о терактах

CA-NEWS (CA) - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на западе Китая объявили о выделении 100 млн. юаней ($14,5 млн.), которые должны быть выплачены за информацию о террористах и их пособниках, действующих в регионе, сообщает Reuters.

Максимальный размер разовой выплаты - 5 млн. юаней (почти $727 тыс.), такое вознаграждение полагается за данные о будущих терактах в местах с большим скоплением народа. За информацию за связях экстремистов, пропаганде джихада или организации нелегального пересечения границы полагается от 2-3 млн. юаней (более $290-436 тыс.).

Деньги будут выплачиваться даже за сообщения о женщинах, закрывающих лицо, и носящих длинные бороды мужчинах - эти сведения были оценены в 2 тыс. юаней ($290). Всем информаторам гарантируется полная анонимность.

Ранее, власти Синьцзяня провели маштабный парад, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов.

Мероприятие состоялось в городе Хотан на юге региона, где 15 февраля неизвестные с ножами убили 8 человек.

По данным издания, в параде приняли участие тысячи вооруженных полицейских и бойцов добровольческих проправительственных отрядов. Как объяснили власти СУАР, мероприятие призвано «показать силу и запугать» сепаратистов.

«При помощи неусыпной бдительности и постоянного нажима на террористов мы загнали их в угол, и теперь они в отчаянии бьются без надежды на спасение», - описал ситуацию зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь.

Напомним, 15 февраля в результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.