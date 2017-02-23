В Ташкенте прошёл узбекско-шведский бизнес-форум

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 22 февраля состоялся Узбекско-шведский бизнес-форум.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств, компаний и концернов двух стран, действующих в таких сферах, как геология и минеральные ресурсы, экономика, машиностроение и энергетика, сообщает ИА "Жахон".

На мероприятии участникам предоставлена информация об успехах Узбекистана в сферах геологии и минеральных ресурсов, торговли, промышленности и энергетики, развитии транспортной инфраструктуры, а также о деятельности шведских компаний, занимающихся информационными технологиями, работающих в горной промышленности, электроэнергетике и строительстве.

"В форуме участвуют 15 ведущих компаний нашей страны, - рассказала посол Швеции в РУз Ингрид Терсман. - Цель данного мероприятия заключается в активизации торгово-экономических связей. Мы намерены подробно ознакомиться с деятельностью крупных предприятий и компаний Узбекистана, действующих в горной промышленности, железнодорожной и других сферах".

В ходе мероприятия обсуждены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества Узбекистана и Швеции. Рассмотрены вопросы реализации совместных проектов в области автомобилестроения, энергетики и энергосбережения, электротехники, пищевой промышленности, создания совместных предприятий по выпуску продукции, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

В этот же день состоялась кооперационная биржа с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Швеции.