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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Остановлена гражданская война и попытки смены законной власти в Сирии, управляемые из-за рубежа, - Шойгу, министр обороны России
CA-NEWS (CA) - шойгуРоссийские военные нанесли серьезный удар по силам международных террористов в Сирии и предотвратили распад страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Предотвращен распад Сирийского государства, практически остановлена гражданская война и попытки смены законной власти, управляемые из-за рубежа", - сказал Шойгу в Госдуме в среду.

"Решены геополитические задачи, нанесен существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, нарушена их финансовая подпитка и система ресурсного обеспечения", - заявил министр обороны РФ.

По решению президента РФ Владимира Путина с 15 марта из Сирии был начат вывод части российской авиагруппировки, поскольку поставленная перед Минобороны задача выполнена. Президент при этом заявил, что пункты базирования российских Вооруженных сил в Тартусе и Хмеймиме будут функционировать в прежнем режиме и должны быть надежно защищены с суши, моря и воздуха.

17 марта Путин заявил, что Россия в случае необходимости оперативно увеличит численность группировки в Сирии. "Если потребуется, то Россия буквально за несколько часов способна нарастить свою группировку в регионе до размеров, адекватных складывающейся обстановке, и использовать весь арсенал имеющихся у нас возможностей", - сказал президент.

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