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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылась выставка турецкой экспортной продукции

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде открылась традиционная Выставка экспортных товаров Турции, сообщает госинформагентство страны.

Для участия в смотре в туркменскую столицу прибыли более 160 представителей государственных структур Турции, руководителей и специалистов 60 компаний и фирм.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие члены правительства, руководители министерств и ведомств, депутаты национального парламента, представители дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, бизнесмены, СМИ.

Экспозиция, развернутая в Выставочном зале Торгово-промышленной палаты, представила широкий спектр экспортируемой турецкими производителями продукции, включая пакеты предложений в сфере тяжёлого машиностроения, оборудование и комплектующие для промышленных отраслей и агропрома, стройматериалы, бытовую технику и электронику, моющие средства, разнообразную косметическую продукцию, хозяйственные товары, а также кондитерские изделия.

Турецкая Республика является одним из крупных торгово-экономических партнёров Туркменистана. Принимая активное участие в реализации развёрнутых в нашем государстве масштабных программ и значимых проектов, турецкий бизнес и профильные компании наращивают сотрудничество в строительной индустрии, энергетике, химической и текстильной отраслях, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

Выставка продолжит свою работу по 23 февраля.

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