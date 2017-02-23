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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде прошли переговоры с замминистра иностранных дел Афганистана

CA-NEWS (TM) - В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с делегацией Афганистана во главе с заместителем министра иностранных дел Насиром Ахмадом Андиша, прибывшим в туркменскую столицу с рабочим визитом. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В начале встречи стороны поздравили друг друга с 25-летием установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Афганистаном. Было отмечено, что за этот короткий по историческим меркам период отношения между двумя странами наполнились новым содержанием.

В ходе переговоров отмечено, что регулярно проводимые политические консультации являются одним из важных механизмов, способствующих продвижению двустороннего партнерства. Также были рассмотрены вопросы активизации сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, укрепления и развития политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшей интенсификации сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

В здании МИД Туркменистана также состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки, посвященной 25-ой годовщине со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Афганистаном.

Затем состоялся брифинг на уровне заместителей министров иностранных дел двух государств, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Афганистаном. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана В.Хаджиев в своём обращении к участникам брифинга отметил, что взаимоотношения между двумя странами носит дружеский, братский характер. Туркменистан, в рамках своей политики нейтралитета, вносит свой вклад в достижение мира и согласия в Афганистане, в восстановление национальной экономики и социальной инфраструктуры братского государства.

Заместитель министра иностранных дел Афганистана Насир Ахмад Андиша, в свою очередь, выразил свою признательность за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях и особо подчеркнул дружеские отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении.

В завершение брифинга заместители министров иностранных дел двух стран выразили свои поздравления по поводу 25-летия установления дипломатических отношений и высказали свои наилучшие пожелания мира, согласия и благополучия.

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