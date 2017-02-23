Представительство «Талибана» в Катаре должно быть закрыто, если они не прекратят вооружённую борьбу, - Гани, президент Афганистана

- Представительство «Талибана» в Катаре должно быть закрыто, если движение не докажет своей заинтересованности в мирных переговорах и не оставит вооружённой борьбы, заявил президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

С просьбой быть готовыми к ликвидации представительства глава государства обратился к катарскому министру иностранных дел Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани, с которым встретился в субботу на полях Мюнхенской конференции.

В ходе переговоров Ашраф Гани выразил обеспокоенность в связи с тем, что талибы, несмотря на возможность подключения к мирному процессу, по-прежнему участвуют в антиправительственной деятельности на территории Афганистана.

В частности, президент упомянул о том, что следствие пришло к выводу о причастности движения «Талибан» к крупному теракту на территории провинции Кандагар, послужившему причиной гибели не менее 13 человек, в том числе 6 дипломатов из ОАЭ. Напомним, что ранее талибы отрицали свою ответственность за атаку.

Глава государства отметил, что правительство его страны по-прежнему заинтересовано в примирении, но препятствием на пути продвижения процесса является нежелание самих талибов, в очередной раз продемонстрировавших пренебрежение к жизням мирных граждан и дипломатов из дружественных стран.

«Если талибы не внесут положительных изменений в свою политику и не прекратят насилие до начала следующего года солнечного календаря, на них будут наложены санкции, а их представительство будет закрыто», – заявил Ашраф Гани.

В свою очередь, Мухаммад бин Абдуррахман Аль-Тани подчеркнул, что для насилия не может существовать оправданий, и заверил афганского лидера в том, что Катар по-прежнему привержен сотрудничеству с Кабулом в деле восстановления мира, передаёт информационное агентство «Пажвок».