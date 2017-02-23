Мужчину, в Москве сломавшего молотком череп гражданину Узбекистана, задержали в Воронеже

- В Воронеже 22 февраля полицейские задержали москвича, подозреваемого в нападении на уроженца Узбекистана, работающего электриком в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа Москвы.

По данным ведомства, вечером 10 февраля мужчина избил молотком электрика – уроженца Узбекистана 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и рук.

Злоумышленник скрылся на автомобиле BMW X5, с ним был свидетель происшествия.

22 февраля нападавшего задержали в Воронеже, им оказался москвич 1990 года рождения. Ему предъявили обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.