Мужчину, в Москве сломавшего молотком череп гражданину Узбекистана, задержали в Воронеже
- Узбекистан, происшествия
- 11:59, 23 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Воронеже 22 февраля полицейские задержали москвича, подозреваемого в нападении на уроженца Узбекистана, работающего электриком в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа Москвы.
По данным ведомства, вечером 10 февраля мужчина избил молотком электрика – уроженца Узбекистана 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и рук.
Злоумышленник скрылся на автомобиле BMW X5, с ним был свидетель происшествия.
22 февраля нападавшего задержали в Воронеже, им оказался москвич 1990 года рождения. Ему предъявили обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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