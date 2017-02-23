РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Мужчину, в Москве сломавшего молотком череп гражданину Узбекистана, задержали в Воронеже
CA-NEWS (UZ) - В Воронеже 22 февраля полицейские задержали москвича, подозреваемого в нападении на уроженца Узбекистана, работающего электриком в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа Москвы.

По данным ведомства, вечером 10 февраля мужчина избил молотком электрика – уроженца Узбекистана 1969 года рождения. Пострадавшего доставили в НИИ имени Н.В. Склифосовского, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа и рук.

Злоумышленник скрылся на автомобиле BMW X5, с ним был свидетель происшествия.

22 февраля нападавшего задержали в Воронеже, им оказался москвич 1990 года рождения. Ему предъявили обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Задержанному мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×