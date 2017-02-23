Миссия НАТО обеспокоена трениями в афгано-пакистанских отношениях на фоне атак

Силы НАТО призывают Афганистан и Пакистан принять меры для устранения трений в двусторонних отношениях и объединить усилия в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель миссии «Решительная поддержка» Чарльз Кливленд.

Напомним, что в прошедшие недели по территории Пакистана прокатилась волна терактов, стоивших жизни десяткам людей. Для Исламабада это послужило поводом для того, чтобы обвинить афганскую сторону в предоставлении убежища террористам. Кроме того, Пакистан перекрыл границу с ИРА и приступил к трансграничным обстрелам провинций Кунар и Нангархар, что вынудило сотни афганских семей покинуть свои дома.

«Мы настойчиво рекомендуем всем вовлечённым сторонам сделать всё возможное для деэскалации трений, – подчеркнул Кливленд, комментируя ситуацию. – Терроризм – проблема регионального уровня, требующая регионального решения».

Представитель афганской миссии альянса также упомянул о том, что командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон провёл переговоры с главой пакистанской армии генералом Камар Джавидом Баджвой, передаёт информагентство «Пажвок».

В частности, глава миссии «Решительная поддержка» осудил недавние теракты, выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и договорился о сотрудничестве с Пакистаном в деле противодействия террористической угрозе.