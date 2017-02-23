В Лондоне прошло вручение музыкальной премии Brit Awards (фото)

CA-NEWS (CA) - Британский певец Дэвид Боуи, который умер в январе 2016 года, был удостоен двух музыкальных премий Brit Awards на церемонии в Лондоне. Как сообщает Би-би-си, Боуи был признан лучшим исполнителем-мужчиной, а его последний альбом Blackstar был объявлен лучшим альбомом года.

Вместо Боуи премию за лучший альбом получил его сын, режиссер Дункан Джонс. Награду лучшему исполнителю вместо покойного певца получил актер Майкл Холл.

Лучшей британской группой стала The 1975, которая исполняет песни в стиле инди-рок, а лучшей британской певицей была объявлена Эмели Санде.

Американская певица Бейонсе и канадский рэпер Дрейк получили премию Brit Awards как лучшие международные исполнители.

Лучшей международной группой стала американская A Tribe Called Quest.

Бейонсе в своей номинации обошла свою сестру Соланж Ноулс, а также Рианну. Дрейк соперничал, в частности, с Бруно Марсом и покойным Леонардом Коэном.

Никто из трех победителей в международных номинациях не приехал на церемонию, чтобы получить награду лично. Дрейк записал видео, в котором поблагодарил своих фанатов.

Участники церемонии отдали дань уважению певцу Джорджу Майклу, который умер в конце декабря прошлого года. Вокалист Coldplay Крис Мартин исполнил песню Джорджа Майкла A Different Corner. При этом было показано видео с изображением самого певца и других исполнителей, которые умерли в прошлом году, включая Принца и Леонарда Коэна.

Brit Awards - это британский аналог премии "Грэмми". Награду вручают в Лондоне ежегодно.