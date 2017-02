Как выжить в эпоху Трампа, - Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике

CA-NEWS (CA) - Меньше чем за месяц президент США Дональд Трамп сумел посеять хаос и неуверенность (и такую степень страха, которой гордился бы любой террорист), причём всё это головокружительными темпами. Неудивительно, что граждане, а также лидеры бизнеса, гражданского общества и государственного управления с трудом подбирают подходящий и эффективный ответ.

Как выжить в эпоху Трампа

Джозеф Стиглиц – лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета, главный экономист Института Рузвельта. Недавно вышла его книга «Евро: Как единая валюта угрожает будущему Европы».

НЬЮ-ЙОРК – Любые идеи, касающиеся выбора пути вперёд, неизбежно являются временными, поскольку Трамп ещё не предложил детальных законопроектов, а Конгресс и суды ещё не отреагировали в полной мере на залп президентских указов. Однако признание этой неопределённости не оправдывает отказа действовать.

Наоборот, теперь ясно: всё, что Трамп говорит и пишет в «Твиттере», надо воспринимать серьёзно. После ноябрьских выборов практически все надеялись, что он отбросит свой экстремизм, которым отличалась его избирательная кампания. Считалось, что этот мастер нереального, конечно, станет совершено другим человеком, взяв на себя огромную ответственность самого могущественного человека в мире, как часто описывают его нынешнюю должность.

Нечто похожее происходит со всеми новыми президентами США: не важно, голосовали мы за него или нет, мы всегда проецируем на этого человека наши представления о том, каким бы мы хотели его видеть. Но в то время как большинство победивших на выборах политиков стремятся быть «всем для всех», Трамп не оставил ни тени сомнений в том, что намерен делать всё, что обещал: запрет на иммиграцию мусульман, стена на границе с Мексикой, пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), отмена финансовой реформы Додда-Франка 2010 года, а также многое другое, что не нравится даже его сторонникам.

Я иногда критикую отдельные аспекты и политику созданного после Второй мировой войны порядка в сфере экономики и безопасности, который опирается на ООН, НАТО, Евросоюз и целую сеть других институтов и отношений. Однако есть большая разница между попытками реформировать эти институты и отношения, чтобы они лучше служили миру, и программой, которая откровенно пытается их уничтожить.

Трамп смотрит на мир как на игру с нулевой суммой. В реальности же глобализация, если ею правильно управлять, является силой позитивной для всех: Америка выигрывает, когда её друзья и союзники, будь это Австралия, ЕС или Мексика, становятся сильнее. Однако подход Трампа угрожает стать началом игры с отрицательной суммой: Америка тоже проиграет.

Этот подход стал очевиден уже в его инаугурационной речи, в которой повторённый им лозунг «Америка на первом месте», с его исторически фашистским подтекстом, подтвердил приверженность Трампа самым отвратительным из предлагавшихся им идей. Предыдущие администрации США всегда серьёзно относились к своей ответственности за отстаивание американских интересов. Но политика, которую они проводили, обычно находилась в рамках «просвещённого» понимания национальных интересов. Они считали, что американцам выгодна процветающая глобальная экономика и сеть альянсов между странами, преданными делу демократии, правам человека и верховенству закона.

Если и есть какой-то проблеск в созданном Трампом мраке, так это новое ощущение солидарности вокруг ключевых ценностей, таких как толерантность и равенство, а также осознания того фанатизма и женоненавистничества, скрытого или открытого, воплощением которого являются Трамп и его команда. И эта солидарность становится глобальной: Трамп и его союзники столкнулись с неприятием и протестами во всём демократическом мире.

Американский союз гражданских свобод (ACLU), предугадав, что Трамп быстро начнёт растаптывать права человека, продемонстрировал, что, как и всегда, он готов встать на защиту ключевых конституционных принципов, таких как соблюдение надлежащих процедур, равенство в защите, официальная нейтральность по отношению к религии. В январе американцы поддержали ACLU миллионами долларами пожертвований.

Аналогичным образом по всей страны сотрудники и клиенты компаний выражают свою озабоченность действиями руководителей и членов советов директоров тех фирм, которые поддерживают Трампа. Более того, корпоративные лидеры Америки и инвесторы превратились в группу содействия Трампу. В этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе у многих из них текли слюнки по поводу его обещаний снизить налоги и провести дерегулирование, при этом они активно игнорировали его фанатизм (об этом не было упомянуто ни на одном из заседаний форума, на которых я присутствовал) и протекционизм.

Ещё более тревожным сигналом стал недостаток смелости: было ясно, что многие из тех, кому не нравился Трамп, боялись высказаться открыто, не желая превращать себя (и цену акций своих компаний) в мишень для твитов. Пронизывающий страх является отличительным признаком авторитарного режима, и теперь, впервые в моей сознательной жизни, мы видим это в США.

В результате, важность принципа верховенства закона, который когда-то был абстрактной концепцией для многих американцев, стала весьма конкретной. В условиях верховенства закона, когда правительство хочет запретить компаниям выводить операции за рубеж (аутсорсинг и оффшоринг), оно принимает законы и нормы регулирования, создающие необходимые стимулы и наказывающие нежелательное поведение. Оно не занимается преследованием или угрозами конкретным фирмам, а переживших ужасы войны беженцев не изображает угрозой безопасности.

Ведущие американские СМИ, например, The New York Times и The Washington Post, пока что отказываются признавать нормой отречение Трампа от американских ценностей. Для США не является нормой президент, который отрицает независимость суда; заменяет руководящих офицеров армии и разведки в ключевом центре принятия решений по вопросам национальной безопасности на фанатика из ультраправых медиа; наконец, занят продвижением бизнеса собственной дочки, пока Северная Корея проводит испытания баллистической ракеты.

Однако если нас будут непрестанно оглушать событиями и решениями, находящимися за гранью приличий, легко впасть в оцепенение и начать пропускать крупные злоупотребления властью на фоне всё возрастающего по силе фарса. Одной из многих задач в эту новую эпоху является сохранение бдительности и готовности сопротивляться всегда и везде, где это необходимо.