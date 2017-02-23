На турнире в Москве спортсменка из Узбекистана сыграла самый длинный тай-брейк в женском теннисе
- Узбекистан, спорт
- 12:25, 23 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - На турнире серии ITF в Москве с призовым фондом $25 тыс. был установлен рекорд по продолжительности тай-брейка в женском теннисе.
Спортсменка из Узбекистана Акгуль Аманмурадова выиграла второй сет у представительницы Германии Анны Цаи со счётом 7:6 (22:20), сообщили российские СМИ.
Сам поединок завершился победой Цаи в трёх сетах — 6:4, 6:7 (20:22), 7:6 (7:4).
Предыдущий рекорд по продолжительности тай-брейка в женском теннисе был установлен в 1990 году в матче между американской спортсменкой Тарой Снайдер и Эммануэль Гальярди из Швейцарии. Снайдер выиграла тай-брейк со счётом 21:19.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс установила рекорд по количеству побед на турнирах серии Большого шлема.
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