РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан
CA-NEWS (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости, со ссылкой на первого вице-премьер РУз Ачилбай Раматов.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.

Раматов отметил, что проходящая межправкомиссия является важнейшим этапом подготовки к предстоящему визиту Мирзиеева. В ходе заседания планируется обсудить сотрудничество в различных сферах экономики.

Как сообщил РИА Новости источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×