Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости, со ссылкой на первого вице-премьер РУз Ачилбай Раматов.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.

Раматов отметил, что проходящая межправкомиссия является важнейшим этапом подготовки к предстоящему визиту Мирзиеева. В ходе заседания планируется обсудить сотрудничество в различных сферах экономики.

Как сообщил РИА Новости источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.