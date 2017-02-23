Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ближайшее время посетит Казахстан
CA-NEWS (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев совершит свой первый официальный визит в Казахстан в ближайшее время, передает РИА Новости, со ссылкой на первого вице-премьер РУз Ачилбай Раматов.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев свой первый официальный визит в качестве главы государства совершит в Казахстан в ближайшее время", - сказал он в ходе заседания узбекско-казахской межправительственной комиссии, проходящей в Ташкенте.
Раматов отметил, что проходящая межправкомиссия является важнейшим этапом подготовки к предстоящему визиту Мирзиеева. В ходе заседания планируется обсудить сотрудничество в различных сферах экономики.
Как сообщил РИА Новости источник в казахстанской делегации, по предварительным данным, визит состоится 22-23 марта.
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