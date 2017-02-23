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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан примет участие в саммите ОЭС в Исламабаде
CA-NEWS (UZ) - Накануне, 22 февраля, в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с послом Пакистана в РУз Риазом Хусаином Бухари, сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-пакистанской повестки дня, а также практические аспекты участия официальной делегации Узбекистана в предстоящем 1 марта 2017 года Саммите Организации экономического сотрудничества в г.Исламабаде.

Напомним, что 1 марта в столице Пакистана Исламабаде состоится XIII саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе саммита ОЭС-2017 участники рассмотрят положение дел организации в свете новых глобальных и региональных условий.

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году. Ее членами являются Иран, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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