В Астане хотят создать новые комфортные остановки

- Управление пассажирского транспорта Астаны объявляет открытый конкурс на видение дизайна и характеристик павильонов закрытого типа для остановок общественного транспорта, сообщают казахстанские сми.

К конкурсу допускаются все юридические и физические лица, имеющие опыт в проектировании и дизайне аналогичных объектов.

Новые остановки должны быть качественными, красивыми, сделанными из экологически чистых материалов и с использованием возобновляемых источников энергии. Самое главное — новые остановки должны соответствовать суровому климату Астаны: ожидающим автобус гражданам должно быть комфортно в них в любое время года. Кроме того, согласно техзаданию, конструкция павильона должна быть модульной, что позволит увеличивать его площадь и перемещать.

Стилистика дизайна должна сохранить общую дизайнерскую линию концепции во всех ее деталях и компонентах, с возможностью реализации дополнительных изменений и улучшений в будущем в соответствии с развитием транспортной системы города и расширением предоставляемых услуг населению.

По итогам выбора и утверждения выбранная концепция павильона закрытого типа станет базой для дальнейшего плана разработки и производства прототипа павильона, а в последующем серийного производства.

В Астане в настоящее время используются остановочные комплексы двух типов – закрытые и открытые. Оба типа вызвали нарекания со стороны астанчан. Остановочные павильоны закрытого типа отапливаются и оснащены бесплатным wi-fi. Однако эксплуатация показала, что эти остановки зимой защищают от ветра, но не от холода, а также внутри стоит неприятный запах.

Однако наибольшие нарекания вызвала стоимость остановки – почти $32 тысяч, что равняется стоимости некоторых квартир. Дизайн открытых остановок для Астаны разработал архитектор с мировым именем Норман Фостер. Сделанные из стекла и металла остановочные комплексы не соответствуют климату Астаны, т.е. не защищают ни от ветра, ни от дождя, ни от жары.