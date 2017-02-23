РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Екатеринбурге мигранты из Центральной Азии устроили бунт и грозят порезать вены
CA-NEWS (UZ) - Мигранты в Екатеринбурге устроили бунт и грозят порезать вены, сообщает Ura.ru, ссылась источник в правоохранительных органах.

По данным издания, семь иностранных граждан забаррикадировались в камере Центра содержания иностранных граждан на улице Горнистов, 15 в Екатеринбурге.

«Главное их требование — остаться в России, — говорит источник. — Все они несогласны с решением суда о выдворении из страны».

Сами бунтовщики являются гражданами Узбекистана и лицами без гражданства. Сейчас с ними ведутся переговоры, на место прибыл ОМОН, также возле центра дежурят врачи.

Известно, что один из протестующих порезал себе руку, ему успели оказать медицинскую помощь.

По данным Life.ru, "сегодня утром семь человек из числа уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья стали высказывать просьбу не выдворять их за пределы РФ, так как все они без исключения хотят остаться жить и работать в нашей стране. Иных просьб и тем более требований они не высказывали". Издание отмечает, что все лица, закрывшиеся в комнате, ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за мошенничество. С закрывшимися в комнате сотрудники полиции проводят работу по разъяснению им законодательства РФ. Обстановка в центре полностью контролируется органами внутренних дел.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Realist-3000
14:39, 23 февраля 2017
Гнать в шею этих отморозков!Совершив преступление раз,они будут продолжать и дальше!
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×