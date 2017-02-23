В Екатеринбурге мигранты из Центральной Азии устроили бунт и грозят порезать вены

- Мигранты в Екатеринбурге устроили бунт и грозят порезать вены, сообщает Ura.ru, ссылась источник в правоохранительных органах.

По данным издания, семь иностранных граждан забаррикадировались в камере Центра содержания иностранных граждан на улице Горнистов, 15 в Екатеринбурге.

«Главное их требование — остаться в России, — говорит источник. — Все они несогласны с решением суда о выдворении из страны».

Сами бунтовщики являются гражданами Узбекистана и лицами без гражданства. Сейчас с ними ведутся переговоры, на место прибыл ОМОН, также возле центра дежурят врачи.

Известно, что один из протестующих порезал себе руку, ему успели оказать медицинскую помощь.

По данным Life.ru, "сегодня утром семь человек из числа уроженцев Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и других стран ближнего зарубежья стали высказывать просьбу не выдворять их за пределы РФ, так как все они без исключения хотят остаться жить и работать в нашей стране. Иных просьб и тем более требований они не высказывали". Издание отмечает, что все лица, закрывшиеся в комнате, ранее судимые по различным статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе за мошенничество. С закрывшимися в комнате сотрудники полиции проводят работу по разъяснению им законодательства РФ. Обстановка в центре полностью контролируется органами внутренних дел.