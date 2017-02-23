РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Земледельческие хозяйства в Монголии получат денежное поощрение для поддержки производства пшеницы

CA-NEWS (MNG) - На заседании правительства Монголии принято решение о предоставлении денежного поощрения земледельцам в целях поддержки производства пшеницы, сообщает Монцамэ.

Согласно этому решению, граждане и юридические лица могут получить денежное поощрение на сумму 55 тыс. тугриков ($20) за тонну пшеницы первого класса, поставляемой в Фонд по поддержке земледелия и госрезерв и которая соответствует международным стандартам. За поставку пшеницы от второго до четвертого классов в форме поощрения будет выдано 50 тыс. тугриков за тонну. В прошлом году на национальном уровне было собрано 460 тыс. тн. урожая пшеницы с 355 тыс. гектаров.

В госбюджете отражено 16 млрд тугриков (более $6,4 млн.) для предоставления денежного поощрения пшеницы и в настоящее время 729 граждан и хозяйственных единиц из 65 сомона 12 аймака соответствуют критерии данного поощрения.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Шаяхметов Искендер
главный врач Городской станции скорой медицинской помощи
Саркулов Ыманалы Кадырбаевич
заместитель начальника Главного управления патрульной милиции МВД КР
Шыкмаматов Алмамбет Насырканович
депутат ЖК КР VI созыва ("Ата Мекен")
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×