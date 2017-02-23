Земледельческие хозяйства в Монголии получат денежное поощрение для поддержки производства пшеницы

CA-NEWS (MNG) - На заседании правительства Монголии принято решение о предоставлении денежного поощрения земледельцам в целях поддержки производства пшеницы, сообщает Монцамэ.

Согласно этому решению, граждане и юридические лица могут получить денежное поощрение на сумму 55 тыс. тугриков ($20) за тонну пшеницы первого класса, поставляемой в Фонд по поддержке земледелия и госрезерв и которая соответствует международным стандартам. За поставку пшеницы от второго до четвертого классов в форме поощрения будет выдано 50 тыс. тугриков за тонну. В прошлом году на национальном уровне было собрано 460 тыс. тн. урожая пшеницы с 355 тыс. гектаров.

В госбюджете отражено 16 млрд тугриков (более $6,4 млн.) для предоставления денежного поощрения пшеницы и в настоящее время 729 граждан и хозяйственных единиц из 65 сомона 12 аймака соответствуют критерии данного поощрения.