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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции задержали 100 сторонников Гюлена
CA-NEWS (CA) - "В рамках расследования деятельности террористического течения «Параллельное государство» (FETÖ), главарем которого является Фетхуллах Гюлен, в Турции прошла масштабная операция по задержанию сторонников FETÖ", - сообщает "Анадолу".

Сотрудники сил безопасности 31 турецкой провинции провели операцию по задержанию сторонников Гюлена.

Сторонники Гюлена задержаны в основном в провинции Конья.

Сотрудники сил безопасности задержали в целом 100 человек, в том числе лиц из руководства FETÖ.


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