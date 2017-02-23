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  23 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Пекине пройдут крупнейшие в мире испытания 5G технологии

CA-NEWS (CA) - Группа по продвижению 5G в Китае завершила внутренние испытания технологии, теперь переходит к открытым тестированиям. Как сообщает газета «Жэньминь жибао», в пекинском районе Хуайжоу планируется самые масштабные в мире полевые испытания 5G, в которых примут участие ведущие мировые производители телекоммуникационного оборудования.

Министерство промышленности и информатизации КНР 22 февраля обнародовало информацию о том, что второй этап китайских исследований и разработок был официально запущен в сентябре 2016 года, в тестировании приняли участие такие предприятия как Huawei, ZTE, Datang, Nokia, Samsung и т.д.

Стало известно, что в пекинском районе Хуайжоу планируются самые масштабные в мире полевые испытания 5G.

Глава телекоммуникационного отдела Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку ранее говорил, что к 2018 году будет сформирован стандарт первой версии 5G. В настоящее время Китай ускоряет научные исследования и разработку технологии 5G.

В целом мировая общественность достигла единства мнений, в 2020 году 5G официально вступит в пользование. Исполнительный вице-президент компании Qualcomm Technologies, Inc Кристиано Амон сказал, что ожидает к 2035 году создания глобальной цепочки стоимости 5G в $3,5 трлн, будет произведено 22 млн рабочих мест.

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